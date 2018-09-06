elektron Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1875

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:35 //Хочу подчеркнуть, что это была именно малая архитектурная форма, а не памятник, как многие думали и думают до сих пор. На памятник нужны документы, они устанавливаются только с разрешения Министерства культуры//



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005



Уже интересно. )



//Статуя батыра на коне по документам проходит, как малая архитектурная форма.//



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005

А что на архитектурные сооружения не нужны соответствуищие документы?

//Она была сделана из некачественных материалов, поэтому почти сразу стала разрушаться. У нее отваливалась хвостовая часть, ее приделали. Зацементировали, но потом на постаменте пошли трещины. Тогда было принято решение перенести статую в один из сельских округов. Подрядчикам были даны четкие указания – аккуратно перенести статую, но они ее тряханули и статуя развалилась. За это я приношу свои извинения.//



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005



Как и зачем что то делать не качественно? Или это «традиция» такая?



//Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Решение о демонтаже было принято еще весной и районные бизнесмены об этом знали.//



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005



Ещё одна «традиция»? Предпринимателей подпригать? Или баблосы отжимать?

Интересно как разводят или на что? А потом некачественное ГМО производят?



//Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге. А за гранитный постамент и благоустройство вокруг него, включая установку лавочек, освещения и автостоянки на 8 машин заплатит бюджет района более 29 млн тенге.//



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005



И сного здравствуйте любимые предприниматели, вашего миллиона не хватило. Да и деньги наверное не качественные были, теперь с вас ещё 11 лимонов.

Это уже детектив какой то 





[Исправлено: elektron, 06.09.2018 - 17:37]