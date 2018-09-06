Цитата: 211:

Это бизнес и ничего лишнего..

Тогда не держи такой пункт..

Мдааа, такие "бизнесмены" не брезгуют ничем... Ещё и советы раздают. Что такое табличка с могилки в их понимании? Всего лишь кусок металла. А мародёры, разоряющие могилки - клиенты, которых нужно уважать. Ничего лишнего, но и ничего святого...