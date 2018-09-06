/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
Читать новость

§ Trueman4400
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хорошо, что хорошо кончается. Все довольны. Аким в этой ситуации молодец, сразу все прокомментировал и не побоялся прийти на брифинг, который был по все видимости не простым.
Профайл

§ Vradon
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 06.09.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много шума из-за ничего.
Профайл

§ 211
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы все - патриоты. 


Согласен конечно..
За какой то миллион тИнге какой с нас патриот?
Но вот если будет 40, да я бы сам хоть сейчас исполнил гимн Патриотизма..
В чем Патриотизм брат?
В бабле братишке, в бабле..
Профайл

§ 211
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрушили у всех на глазах памятник этот так, как будто это борьба была с фашизмом, варварски и уничтожающе..
Завтра несчастные предпринимашки 200 миллионов дадут, и этот точно так же разрушат, за бабло..
Профайл

§ 211
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патриоты они..
Да не в жисть не поверю..
Патриоты так не поступают..
Такое варварское отношение к чужому труду есть только у одноименных человечеков..
Профайл

§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Хочу подчеркнуть, что это была именно малая архитектурная форма, а не памятник, как многие думали и думают до сих пор. На памятник нужны документы, они устанавливаются только с разрешения Министерства культуры//

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005

Уже интересно. )

//Статуя батыра на коне по документам проходит, как малая архитектурная форма.//

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005
А что на архитектурные сооружения не нужны соответствуищие документы?
//Она была сделана из некачественных материалов, поэтому почти сразу стала разрушаться. У нее отваливалась хвостовая часть, ее приделали. Зацементировали, но потом на постаменте пошли трещины. Тогда было принято решение перенести статую в один из сельских округов. Подрядчикам были даны четкие указания – аккуратно перенести статую, но они ее тряханули и статуя развалилась. За это я приношу свои извинения.//

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005

Как и зачем что то делать не качественно? Или это «традиция» такая?

//Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Решение о демонтаже было принято еще весной и районные бизнесмены об этом знали.//

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005

Ещё одна «традиция»? Предпринимателей подпригать? Или баблосы отжимать?
Интересно как разводят или на что? А потом некачественное ГМО производят?

//Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге. А за гранитный постамент и благоустройство вокруг него, включая установку лавочек, освещения и автостоянки на 8 машин заплатит бюджет района более 29 млн тенге.//

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216?1536251005

И сного здравствуйте любимые предприниматели, вашего миллиона не хватило. Да и деньги наверное не качественные были, теперь с вас ещё 11 лимонов.
Это уже детектив какой то 
8-)

[Исправлено: elektron, 06.09.2018 - 17:37]
Профайл

§ Vital
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6059
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.09.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закалебали своими памятниками. Нормальным людям они до лампочки что ленин что батыр. Кучка фанатов бегают вокруг них , хороводы устраивают. Сначало слишком активный дедушка отжал 1 лям у местных кх . Теперь по круче ребята , уже с указки сверху отжали 40 лямов у кх. Государство сначало одной рукой дает льготное гсм кх, а другой рукой отбирает эту экономию. А ведь деньги могли б пойти на повышение зарплат рабочим и т.д . И ваще это должно спосировать мин культуры и члены партии нур- отан. Бакчан и другие члены должны складыватся на эту всякую идиолагическую фигню. А бизнесмены должны деньги тратить на свой бизнес и на зп людям
Профайл

* drakon
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14466
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
с вас ещё 11 лимонов.

Каких - 11 лим.? 39 я думаю... :lol: :-o
Профайл

* drakon
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14466
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А бизнесмены должны деньги тратить на свой бизнес и на зп людям

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216#777894

Ну Виталя, ты - неправ. Слыхал - ответственность бизнеса?
Я читаю про это каждый день. А вот про ответственность
государства чёто - не читается... :lol:
Профайл

§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Каких - 11 лим.? 39 я думаю..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=777892&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1&1536252665

Да точно, запарился однако! ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх