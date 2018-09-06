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§ NG.kz
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 8 месяцев 2018 года в Костанае украли 256 крышек люков канализационных и водопроводных колодцев, а за аналогичный период 2017 года - 643. Один люк с крышкой обходится ГКП “Костанай-Су” в 25 000 тенге.
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§ 211
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бить клиентов нельзя, кем бы они не были.
Это бизнес и ничего лишнего..
Тогда не держи такой пункт..
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§ 211
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще костанайцы сами тащут и потом гоня на автамабиле, плачут что попадают в ямы и обвиняют еще кого то третьего..
Пора бы понять, не они такие, мы такие..
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§ Сыкымы
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это бизнес и ничего лишнего..
Тогда не держи такой пункт..

Мдааа, такие "бизнесмены" не брезгуют ничем... Ещё и советы раздают. Что такое табличка с могилки в их понимании? Всего лишь кусок металла. А мародёры, разоряющие могилки - клиенты, которых нужно уважать. Ничего лишнего, но и ничего святого...
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§ Сыкымы
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ообще костанайцы сами тащут и потом гоня на автамабиле, плачут что попадают в ямы

Ну да, на люках и табличках с могилок себе авто подняли... А таскают по привычке, с виду приличные люди. Ты, случаем, не таким способом на мечту насобирал?
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§ Сыкымы
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааа, я и забыл, ты ж отруби тырил, а это совсем другой бизнес... Ну всё равно, недалеко ушёл, по себе людей судишь.
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