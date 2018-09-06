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§ NG.kz
Продолжение ремонта по Алтынсарина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера вечером заметил, что начали асфальтировать Алтынсарина от Гагарина в сторону Лермонтова. Сегодня утром прошелся и посмотрел - первым слоем уже почти закатали от Гагарина до Рабочей.
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§ dandiv
Re: Продолжение ремонта по Алтынсарина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.09.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал это попадет в рубрику "Вопросы редакции"... раз нет, то кому вопрос задать (куда позвонить и спросить)?
Просто в грязь и снег с улицы Шипина выезд на Алтынсарина будет невозможен - только на Абая (которую сейчас подняли и подъем приличный) либо по Касымканова подниматься вверх до Рабочей и потом уходить на Алтынсарина... но если учитывать что в грязь это еще возможно как-то сделать, то в снежную погоду будет тяжело (частный сектор то никогда в этом районе не чистили, там пешком то тяжело пройти в такую погоду).
Самое главное - почему если есть пересечение улиц (Алтынсарина-Шипина), а выезд не предусмотрен??? Можно предположить, что этот участок Шипина уже не является улицей, а просто внутриквартальным проездом, но в них обычно дома относятся к перпендикулярной улице и номера домов с дробями, а там же такого нет...
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§ 211
Re: Продолжение ремонта по Алтынсарина
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
выезд не предусмотрен??

Да радоваться нужно, если перекроют дорогу для местного того населения..
Хоть спокойней ходить будет, тем более детишкам..
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§ dandiv
Re: Продолжение ремонта по Алтынсарина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.09.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да радоваться нужно, если перекроют дорогу для местного того населения..
Хоть спокойней ходить будет, тем более детишкам..

Чему радоваться то? Много народу идут с Абая и этого района на остановку по Алтынсарина (вроде рабочая называется), кто по Шипина, кто по Рабочей. Тротуаров там нет, да там их и негде делать (узкие улицы), так вот часть машин на Алтынсарина выезжали по Рабочей, часть по Шипина, кто-то на Абая уходил (а там теперь в снежную погоду проблематично будет выезжать)- теперь все будут по одной Рабочей ездить, так что спокойней ходит не получится - поток по Рабочей увеличится. Идти пешком по непроездной Шипина станет проблемой (напомню - снег не чистился никогда, а значит придется пешеходам протаптывать тропинку в сугробах. Когда изредка машины проезжали, то можно было хотя бы по калее идти)
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