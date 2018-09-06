dandiv Re: Продолжение ремонта по Алтынсарина #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 647

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 Я думал это попадет в рубрику "Вопросы редакции"... раз нет, то кому вопрос задать (куда позвонить и спросить)?

Просто в грязь и снег с улицы Шипина выезд на Алтынсарина будет невозможен - только на Абая (которую сейчас подняли и подъем приличный) либо по Касымканова подниматься вверх до Рабочей и потом уходить на Алтынсарина... но если учитывать что в грязь это еще возможно как-то сделать, то в снежную погоду будет тяжело (частный сектор то никогда в этом районе не чистили, там пешком то тяжело пройти в такую погоду).

Самое главное - почему если есть пересечение улиц (Алтынсарина-Шипина), а выезд не предусмотрен??? Можно предположить, что этот участок Шипина уже не является улицей, а просто внутриквартальным проездом, но в них обычно дома относятся к перпендикулярной улице и номера домов с дробями, а там же такого нет...