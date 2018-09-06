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§ NG.kz
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 8 месяцев 2018 года в Костанае украли 256 крышек люков канализационных и водопроводных колодцев, а за аналогичный период 2017 года - 643. Один люк с крышкой обходится ГКП “Костанай-Су” в 25 000 тенге.
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§ 211
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4278
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бить клиентов нельзя, кем бы они не были.
Это бизнес и ничего лишнего..
Тогда не держи такой пункт..
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