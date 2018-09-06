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§ NG.kz
«И на первый взгляд, как будто, не видна» - очередной комплексный рейд начали сотрудники УВД Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Операция "Участок" стартовала в Костанае 5 сентября. Корреспондент "НГ" в составе одной из групп посетил квартиры в малосемейных домах в районе магазина «Юбилейный», которые давно принято считать проблемными.
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§ 211
Re: «И на первый взгляд, как будто, не видна» - очередной...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4278
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что хотели увидеть сотрудники газеты..
Для того нужно хотя бы недели две пахать как папы Карлы по ночам и утрам, а вы то думали как работает полиция?
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