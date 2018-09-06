NG.kz Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали исчезать из дворов костанайских многоэтажек



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:42 53 спецконтейнера в Костанае установили в марте 2018 года. ТОО «Оператор РОП» передало их акимату по договору дарения, оно же временно взяло на себя обслуживание. Предполагалось, что в этом году из бюджета выделят средства на обслуживание контейнеров.

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