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≡ 4 года 4 месяца лишения свободы запросил гособвинитель для руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
4 года 4 месяца лишения свободы запросил гособвинитель для руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения по уголовному делу в отношении руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области Булата ХАИПОВА, обвиняемого в хищении командировочных и премиальных сотрудников ведомства, состоялись сегодня в суде № 2 Костаная.
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§ Сабыр
Re: 4 года 4 месяца лишения свободы запросил гособвинитель для...
Сабыр


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Сообщений: 45
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прям ОЧЕНЬ гуманно к казнокраду и беспредельщику.. Я представляю как он угнитал и вымогал у подчинённых! И всего 4 года???
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§ pro100tak
Re: 4 года 4 месяца лишения свободы запросил гособвинитель для...
pro100tak


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Сообщений: 194
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно, когда действует один персонаж, занимающий должность позволяющую это сделать одному. http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31717
А здесь Хаипов серый кардинал прямо. А насколько нужны тогда некоторые другие руководители, если они там ничего не знают, ничего не решают. Когда не хватает бюджетных средств на содержание чиновничества, может, стоит по такому пути - ставить в ГУшку одного "монстра" (кардинала Ришелье) без всяких других рук., нач., зам.? Не послужит такое развитие событий определенным сигналом другим, типа можно будет (это гипотетически) - приложить к чему-то руку и потом вовремя слинять? Почему все-таки, на самом деле, не опросили в суде Ерембетова?
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§ 211
Re: 4 года 4 месяца лишения свободы запросил гособвинитель для...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4278
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сажать то в принципе и не за что..
Подстава, она такая..
Главно громко кричать..
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