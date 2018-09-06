pro100tak Re: 4 года 4 месяца лишения свободы запросил гособвинитель для... #2





(Пользователи) Сообщений: 194

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 17:30 Понятно, когда действует один персонаж, занимающий должность позволяющую это сделать одному. http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31717

А здесь Хаипов серый кардинал прямо. А насколько нужны тогда некоторые другие руководители, если они там ничего не знают, ничего не решают. Когда не хватает бюджетных средств на содержание чиновничества, может, стоит по такому пути - ставить в ГУшку одного "монстра" (кардинала Ришелье) без всяких других рук., нач., зам.? Не послужит такое развитие событий определенным сигналом другим, типа можно будет (это гипотетически) - приложить к чему-то руку и потом вовремя слинять? Почему все-таки, на самом деле, не опросили в суде Ерембетова?