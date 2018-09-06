Sniper Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России #22





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:40 Цитата: 211:

Как она поступает с теми, кто воюет за ИГ?

Правильно, она их уничтожает физически без суда и следствия..

В этом мы значительно отстаем..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777848&topic_id=35450&forumid=1#777848 Как она поступает с теми, кто воюет за ИГ?Правильно, она их уничтожает физически без суда и следствия..В этом мы значительно отстаем..Источник:

Ну милый друг. Ответ прост, как 5 копеек. Для этого надо быть львом, а не шакалом. Назови хоть один пример, что бы Казахстан заступился за слабого. Например, послать в Сирию пару сотен орланбаев. Или хоть бы гаркнул разочек в ООН, может даже за свои интересы. Нет таких примеров!!! И не будет в ближайшем будущем.