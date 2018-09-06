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§ NG.kz
Нацбанк РК сделал прогноз основных макроэкономических...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк РК сделал прогноз основных макроэкономических показателей до апреля 2020 года, согласно которому инфляция будет расти, а экономика останется подверженной внешним шокам. Готовы ли вы к ухудшению уровня жизни в результате этих факторов?
Результаты опроса

§ Sniper
Re: Нацбанк РК сделал прогноз основных макроэкономических...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.09.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для таких прогнозов, учитывая плачевное состояние промышленности, сельского хозяйства, и наличия 80 процентов населения в стадии "самозанятости", вовсе не надо протирать десятки лет свои штаны по программе Болашак по заграницам. 8-) :lol: ;-) :-( :-)
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