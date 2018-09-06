/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Петербурге задержан 36-летний гражданин Казахстана, которого в РК обвиняют в военных действиях на территории иностранного государства.
Читать новость

§ Victor Yang
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10899
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Все дело в том,что наши власти боятся,что через таких лиц

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777841&topic_id=35450&forumid=1#777841

Я думаю, там всё глобальнее. Если одна из воюющих сторон захватит бойцов другой стороны, среди них может оказаться немало наших граждан. Захватившая сторона станет предъявлять Казахстану претензии - чего это ваши граждане (много ваших граждан) воюют против нас? Давайте, по такому случаю, прекратим с вами дипломатические отношения, если вы их не накажете - а наказать на каком основании? - нельзя, если закона нет. А это мешает политике "многовекторности".
Профайл

§ юля елиссева
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, когда экстрадируют Третьякова?
Профайл

§ drakon
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
и перестанем лебезить перед ним,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777843&topic_id=35450&forumid=1#777843

Да, лебезить - это в крови. Не важно - перед кем... :lol:
Профайл

§ 211
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще нужно пример у России взять..
Как она поступает с теми, кто воюет за ИГ?
Правильно, она их уничтожает физически без суда и следствия..
В этом мы значительно отстаем..
Профайл

§ пешеход
Re: Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 06.09.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, наверняка у него есть гражданство РФ, потому как Россия допускает двойное гражданство. А если у него есть гражданство РФ. то он свободно скажет, что отказывается от гражданство РК и отдаст свой бирюзовый документ. И тогда РФ уж точно не сможет выдать этого (своего) гражданина. а тем более по Украине. А эта инфа так, к сведению, чтобы другим не повадно было где то в войнушки играть.
Профайл

§ юля елиссева
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.09.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
И тогда РФ уж точно не сможет выдать этого (своего) гражданина.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777848&topic_id=35450&forumid=1#777848

всех наёмничков которые были боевиками и воевали против украинских властей на Донбассе, сейчас успешно утилизируют в Сирии, где они воюют в так называемой ЧВК Вагнера. Россиянам они не нужны уже.
Профайл

§ Victor Yang
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10899
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
всех наёмничков

А желчи-то сколько! Напрочь мозги отключает.
Профайл

§ Sniper
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.09.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как она поступает с теми, кто воюет за ИГ?
Правильно, она их уничтожает физически без суда и следствия..
В этом мы значительно отстаем..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777848&topic_id=35450&forumid=1#777848

Ну милый друг. Ответ прост, как 5 копеек. Для этого надо быть львом, а не шакалом. Назови хоть один пример, что бы Казахстан заступился за слабого. Например, послать в Сирию пару сотен орланбаев. Или хоть бы гаркнул разочек в ООН, может даже за свои интересы. Нет таких примеров!!! И не будет в ближайшем будущем.
Профайл

§ alex_60
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А желчи-то сколько! Напрочь мозги отключает.


тут дело в сером веществе скорее,
в малом количестве или отсутствии.

[Исправлено: alex_60, 06.09.2018 - 15:49]
Профайл

§ Vital
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.09.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это нужно у третьяка узнать. Скорей всего им всем дают паспорта днр. А потому рф не сможет его нам передать. Он как бы не наш уже. Третьяков чет пропал .
Профайл

§ bgb
Re: Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я тоже за то, чтобы никто в украину не совался с оружием, равно как и в другие государства...
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 2
Всего: 214

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх