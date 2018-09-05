Сергей_я Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной торговли лекарствами #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2570

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:13 Цитата: MedVed820607:

К примеру я занимаюсь лекарствами; покупаю за 100 продаю за 200 и являюсь официальным диллером препарата т.е. производитель не продает больше никому в данном регионе. Приняли закон наценка не более 10 %. Теперь я начинаю продавать не напрямую аптекам, а только оптом вновь открытым фирмам которые потом уже продают по цепочке. В результате я получал с 1 фирмы 100 тнг, теперь буду с 10 фирм получать по 10. Ну и к чему это?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777814&topic_id=35440&forumid=1#777814 К примеру я занимаюсь лекарствами; покупаю за 100 продаю за 200 и являюсь официальным диллером препарата т.е. производитель не продает больше никому в данном регионе. Приняли закон наценка не более 10 %. Теперь я начинаю продавать не напрямую аптекам, а только оптом вновь открытым фирмам которые потом уже продают по цепочке. В результате я получал с 1 фирмы 100 тнг, теперь буду с 10 фирм получать по 10. Ну и к чему это?Источник:

Не совсем понял, что имелось ввиду. Закон принят для того, что б вы не накручивали просто так 100% на товар.