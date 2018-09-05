alex_60 Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1147

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:45 снос памятников, любых говорит о деградации общества.

варвары всегда таких называли.

сносят памятники временщики, возомнившими себя имеющими право

решать, какие памятники плохие а какие хорошие.



// На ее месте установим нового батыра - Карабалыка, который в 18-м веке владел этими местами,///



владел. феодал что ли .

сказка про белого бычка , вытащенная на публику?



//Карабалы́к (от казахских слов қара 'чёрный' и балық 'рыба'; до 17 июня 1997 года — Комсомолец) — посёлок городского типа, административный центр Карабалыкского района Костанайской области Казахстана.Посёлок появился как переселенческое село на месте казахского аула Утеп. Часть аула сохранилась до наших дней и находится в юго-восточной части нынешнего Карабалыка, практически на берегу реки Тогузак.

В годы Великой Отечественной войны, 13 октября 1941 года было принято решение об эвакуации из подмосковного Егорьевска завода «Комсомолец» на центральную усадьбу Кустанайского зерносовхоза, в конце 1941 года первая его продукция — артиллерийское вооружение — пошла на фронт. После передислокации завода «Комсомолец» назад — в Егорьевск, на его базе образован механический завод (с 1945 года Тогузакский механический завод им. 25 лет Казахской ССР), а с 1942 года усадьба Кустанайского зерносовхоза получила название «Комсомолец». В 1956 году из Кустанайского совхоза была выделена Комсомольская птицефабрика. В 1963 году районный центр Карабалыкского района переносится в посёлок Комсомолец, а район переименовывается в Комсомольский///



так может другие памятники ставить? не сказочным не героям,

а по реальной истории поселка?

скоро весь кз будет заставлен героями сказок.



[Исправлено: alex_60, 06.09.2018 - 08:47]