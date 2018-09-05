/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 4 сентября, в Карабалыке снесли памятник неизвестному батыру, установленный три года назад - летом 2015-го. Видеоролик, в котором зафиксирован снос памятника, в тот же день распространился по социальным сетям.
Читать новость

§ Trueman4400
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 05.09.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так можно подключится к созданию нового памятника. Действительно, будет все сделано качественно. Помнится мне в интернете были пародии на стихийные скульптуры, сделанные кустарным способом. Маленькие пони и на них всадники. Любой памятник это, прежде всего, эстетика. И культурная плюс историческая составляющая.
Профайл

§ Трэвэл
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если поселок Карабалык, то и памятник должен быть Карабалыку батыру. Вообще, считаю, проблем никаких.
Профайл

§ 211
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бабки неплохие в принципе..
Профайл

§ bgb
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4030
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.09.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и кто попрется отдыхать на окраину поселка? надо перейти через дорогу (трассу) без светофора, чтобы один раз сфотаться и посидеть на лавочке, подышать парами бензина от двух рядом стоящих азс....
можно было этот комплекс поставить за поворотом, при въезде в сам поселок...
Профайл

§ Menden1968
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем деньги из бюджета выделять,там стоит до сих пор пост на повороте,дали указание работникам поста да и не только они ведь блюдят от Каерака и до Карабалыка очень тщательно,берут же мзду,чтоб не себе а на постамет собрали и деньги бюджетные сыкономлены были .Ну как всегда в лучших национальных традициях.
Профайл

§ maxsaf
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 05:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну неужели не было другого места в Карабалыке для установки нового памятника, обязательно нужно было старый трогать? И не важно, на чьи деньги он там строился, это все равно деньги, люди старались, собирали, строили. А то, что это был неизвестный батыр, так это собирательный образ. Он олицетворял героизм всего народа, как памятник неизвестному солдату.
ЗЫ: Очень похоже на ремонт всем известного проспекта в Костанае, тот же почерк.
Профайл

§ alex_60
Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1147
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снос памятников, любых говорит о деградации общества.
варвары всегда таких называли.
сносят памятники временщики, возомнившими себя имеющими право
решать, какие памятники плохие а какие хорошие.

// На ее месте установим нового батыра - Карабалыка, который в 18-м веке владел этими местами,///

владел. феодал что ли .
сказка про белого бычка , вытащенная на публику?

//Карабалы́к (от казахских слов қара 'чёрный' и балық 'рыба'; до 17 июня 1997 года — Комсомолец) — посёлок городского типа, административный центр Карабалыкского района Костанайской области Казахстана.Посёлок появился как переселенческое село на месте казахского аула Утеп. Часть аула сохранилась до наших дней и находится в юго-восточной части нынешнего Карабалыка, практически на берегу реки Тогузак.
В годы Великой Отечественной войны, 13 октября 1941 года было принято решение об эвакуации из подмосковного Егорьевска завода «Комсомолец» на центральную усадьбу Кустанайского зерносовхоза, в конце 1941 года первая его продукция — артиллерийское вооружение — пошла на фронт. После передислокации завода «Комсомолец» назад — в Егорьевск, на его базе образован механический завод (с 1945 года Тогузакский механический завод им. 25 лет Казахской ССР), а с 1942 года усадьба Кустанайского зерносовхоза получила название «Комсомолец». В 1956 году из Кустанайского совхоза была выделена Комсомольская птицефабрика. В 1963 году районный центр Карабалыкского района переносится в посёлок Комсомолец, а район переименовывается в Комсомольский///

так может другие памятники ставить? не сказочным не героям,
а по реальной истории поселка?
скоро весь кз будет заставлен героями сказок.

[Исправлено: alex_60, 06.09.2018 - 08:47]
Профайл

§ Trueman4400
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 06.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сносят памятники временщики, возомнившими себя имеющими право
решать, какие памятники плохие а какие хорошие.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32205?1536209518
Напомню Вам, что еще 100 лет назад Совнарком РСФСР принял декрет «О памятниках Республики». Согласно ему, памятники слугам и царям надо было заменить на идеологические. Но суть не только в этом. Этот декрет стал основой для ленинской монументальной пропаганды. Еще одна ремарка, в части пропаганды и сейчас трудно кому-то сравнится с тем периодом. Ленин задумался об этом после знакомства с творчеством итальянского философа-утописта Томмазо Кампанеллы. В его «Городе Солнца» молодёжь воспитывали в том числе при помощи специальных фресок на стенах.
Новые памятники должны были по качеству быть не хуже царский, так как за счет качества и эстетики они и выполняли свою функцию. Вот такой монументальный ребрендинг временщиков, который продлился почти столетие. И что не говорите, задачи свои этот декрет выполнил, ведь главная задача памятников — объединение нации, формирование истории главная задача памятников — объединение нации и формирование истории.
Профайл

* Sniper
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.09.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все путем. Вахту сдал, вахту принял. Напоминает ситуацию с киосками.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Sniper, Сергей_я, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 1
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх