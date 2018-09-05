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§ NG.kz
Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной торговли лекарствами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что сейчас некоторые "хулиганы на рынке" продают лекарства в два или даже три раза дороже оптовой цены.
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§ drakon
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну накрена, Бабушкам и дедушкам,какие то Сайты нужны?
Какие то Референтные Страны? Им сегодня Лекарства - нужны... :-o
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* Сергей_я
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.09.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Им сегодня Лекарства - нужны

так иди бери, в чем проблема то.
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§ drakon
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14457
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
так иди бери, в чем проблема то.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32199

У меня проблем - нету. Беру и притом - бесплатно.
И не нада мне в интрнете смотреть,сколько они стоят.
И смотреть какие то Референтные страны.
Объясни,Серёга,что это за страны - такие?
Сам то - знаешь?... ;-)
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§ MedVed820607
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 06.09.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру я занимаюсь лекарствами; покупаю за 100 продаю за 200 и являюсь официальным диллером препарата т.е. производитель не продает больше никому в данном регионе. Приняли закон наценка не более 10 %. Теперь я начинаю продавать не напрямую аптекам, а только оптом вновь открытым фирмам которые потом уже продают по цепочке. В результате я получал с 1 фирмы 100 тнг, теперь буду с 10 фирм получать по 10. Ну и к чему это?
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* Сергей_я
Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной торговли лекарствами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.09.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
К примеру я занимаюсь лекарствами; покупаю за 100 продаю за 200 и являюсь официальным диллером препарата т.е. производитель не продает больше никому в данном регионе. Приняли закон наценка не более 10 %. Теперь я начинаю продавать не напрямую аптекам, а только оптом вновь открытым фирмам которые потом уже продают по цепочке. В результате я получал с 1 фирмы 100 тнг, теперь буду с 10 фирм получать по 10. Ну и к чему это?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777814&topic_id=35440&forumid=1#777814

Не совсем понял, что имелось ввиду. Закон принят для того, что б вы не накручивали просто так 100% на товар.
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§ maxsaf
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Закон принят для того, что б вы не накручивали просто так 100% на товар

А можно 10 раз по 10 накрутить?
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* Сергей_я
Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной торговли лекарствами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.09.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А можно 10 раз по 10 накрутить?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35440&post_id=777816&order=0&viewmode=flat&pid=777814&forumid=1#777816

каким образом. Вам пришла таблетка по 100тг за упаковку. По закону к примеру. вы можете на нее накрутить 30%, значит продать вы можете ее только максимум за 130 тг. Но к примеру если 30% на розничную цену, то значит перекупам, другим аптекам, вы ее продадите ну к примеру за 115-120 тг, что б они, перекупы, тоже смогли наварится на нас. Если прямая продажа и вы диллер, то тогда заработок будет 30 тг со штуки. Если вы просто оптовик крупный, и ваши клиенты это не больные люди, а аптеки, значит вы на них заработаете ну к примеру 15-20 тг, а они тогда заработают 10 тг с нас.
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