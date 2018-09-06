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§ NG.kz
Баклажаны или грибы?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вам, как мне, уже приелись рагу и рататуи с участием баклажанов, моркови, помидоров, то самое время приготовить блюдо под названием «баклажаны как грибы». Быстро и вкусно. Мне в нем еще нравится то, что баклажаны не впитывают много масла, как обычно.
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§ Солнышко
Re: Баклажаны или грибы?
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 06.09.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грибов столько, что уже видеть их не могу. Погреб забит с банками маслят и груздей-рыжиков, морозилка подберезовиками, пирожки с грибами, икра из грибов, картошка с грибами, суп грибной...А тут еще предложение актуальное от Доры :-)
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