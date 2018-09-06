NG.kz Баклажаны или грибы?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33607

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:04 Если вам, как мне, уже приелись рагу и рататуи с участием баклажанов, моркови, помидоров, то самое время приготовить блюдо под названием «баклажаны как грибы». Быстро и вкусно. Мне в нем еще нравится то, что баклажаны не впитывают много масла, как обычно.

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