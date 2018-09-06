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§ NG.kz
По бездорожью в школу - экскурсия «НГ»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался учебный год. Дети - наше будущее, цветы жизни - пошли в школу. И судя по условиям, в которых растут эти цветы, будущее у нас так себе. «НГ» решила посмотреть, по каким дорогам идут в свои школы костанайские ученики.
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§ yudjin
Re: По бездорожью в школу - экскурсия «НГ»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5500
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.09.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«НГ» решила посмотреть, по каким дорогам идут в свои школы костанайские ученики.

Периодические наблюдаю дорогу в школу №7...
из этого наблюдизма сложилась картина костанайской стабильности:
меняются временщики, освоители и прикормыши, а ГРЯЗЬ- ВЕЧНА!
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