Цитата: Добринцофф:

а у людей уже пятница.

ну может они год попутали?



ту вот нашла что мужика беременного в стране нашли )))))

Цитата: В Усть-Каменогорске врачи диагностировали у одного из пациентов-мужчин беременность. Причиной стала невнимательность врача-нефролога, передает корреспондент Tengrinews.kz.



https://tengrinews.kz/events/kazus-beremennostyu-mujchinyi-obyyasnili-vrachi-ust-352928/



реально в больницу идти страшно . Уже сама сталкивалась прошлый год с подобным: показатели пациентки , которую принимала медсестра мне врач приписала и удивлялась как это за 15 минут резкие скачки показателей выявились. Я промолчала, не стал ей тыкать носом - вроде врач не молодая (и не старая - в самом расцвете сил), но больше я к ней ни ногой, лучше платного найти.