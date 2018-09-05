/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции допросили подсудимого		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Я денег никаких не видел» - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции допросили подсудимого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свою версию по делу о хищениях в департаменте юстиции Костанайской области Булат ХАИПОВ изложил в среду, 5 сентября. По его словам, о том, что судебные исполнители «сидели здесь, а назначались в районы», в департаменте знали все.
Читать новость

§ Сабыр
Re: «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой подлец.. Всех решил потопить.
Профайл

§ arman_kst
Re: «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частных судебных исполнителей - необходимо менять их систему работы. На ровном месте зарабатывают 25% от платежей. Блокируют выезд граждан без предупреждения (путевки сгорают), арестовывают счета без предупреждения - потом тем же гражданам не снять деньги и не заплатить задолженность. Вообщем на гражданах хорошо зарабатывают. Например, долг - 100 тысяч тенге, им уходит 25 тысяч тенге.
Профайл

§ 211
Re: «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По суткам они хорошо делают..
Помню я дал одной структуре бланки без подписей, они наделали подумать только, тогда это был эквивалент 11ти тысячам долларов за пару месяцев..
Разумеется меня потом областники забрали и говорят мол за тучи их, говорю стучать не намерен и не подписал ничего..
Так разобрались...
Что интересно, с одной потом из них на мероприятии через год познакомились и чуть не поженились..
Но она перед этим меня вычислила, думала что я ее застучал, хотя и и не знал вообще кому эти бланки предназначались..
Профайл

§ 211
Re: «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С них кому сделали, еще и 200 тысяч тенге за документы стрясли..
Профайл

§ Сыкымы
Re: «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
омню я дал одной структуре бланки без подписей,

В каком году это было?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх