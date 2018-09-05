/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Еще одно ДТП на улице Набережной		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Еще одно ДТП на улице Набережной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео аварии, произошедшей сегодня на перекрестке улиц Аль-Фараби и Набережная на редакционный WhatsApp "НГ" прислал пользователь SBB.
Читать новость

§ pandit
Re: Еще одно ДТП на улице Набережной
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 05.09.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два раза там почти попадал в аварию, оба раза на второстепенной дороге за рулем были женщины. И оба раза с пафосом на лице, типа "я еду", разойдитесь. Вот было бы выражение этих лиц, в случае аварии......
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх