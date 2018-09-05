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§ NG.kz
Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 4 сентября, в Карабалыке снесли памятник неизвестному батыру, установленный три года назад - летом 2015-го. Видеоролик, в котором зафиксирован снос памятника, в тот же день распространился по социальным сетям.
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§ Trueman4400
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 05.09.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так можно подключится к созданию нового памятника. Действительно, будет все сделано качественно. Помнится мне в интернете были пародии на стихийные скульптуры, сделанные кустарным способом. Маленькие пони и на них всадники. Любой памятник это, прежде всего, эстетика. И культурная плюс историческая составляющая.
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§ Трэвэл
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если поселок Карабалык, то и памятник должен быть Карабалыку батыру. Вообще, считаю, проблем никаких.
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§ 211
Re: Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бабки неплохие в принципе..
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