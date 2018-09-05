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≡ "К подсудимому претензий не имею" - что изменилось в деле костанайца, обвиняемого в заказе убийства его знакомой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"К подсудимому претензий не имею" - что изменилось в деле костанайца, обвиняемого в заказе убийства его знакомой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
58-летнего жителя Костаная Ярослава Мазура в начале судебного процесса обвиняли в том, что он заказал убийство своей знакомой. Сейчас обвинение переквалифицировали на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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§ 211
Re: "К подсудимому претензий не имею" - что изменилось...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно как то..
Один убивал и оговорил другого и теперь который убивал стал свидетелем,а оговоренного по доносу хотят судить..
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