MedVed820607 Re: 1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 76

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:23 есть вопрос. по переписи. Смысл в ней??? какой? Есть единая база с удошниками и ИИНами. Есть база ГЦВП с инами, есть база ГАИ с ИИНами, есть ЕГОВ с иинами.

Вот своди их в одну таблицу и будет понятно кто что имеет и где работает, какой доход получает, какую национальность и прописку имеет. Что еще в переписи??? образование??? Обработай старые анкеты по ИИну и выйдет те кто был. Останется добавить тех кто появился. При получении граждансктва копию диплома прилагают блин. Вот тебе и образование. Что еще в переписи хотят узнать кол-во детей. Так у детей тоже есть ИИн и привязка в базе кто родители. Смысл в этой переписи???