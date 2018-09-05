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§ NG.kz
1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для переписи населения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметили депутаты, на проведение национальной переписи населения в 2009 году было предусмотрено более шести миллиардов тенге. За счет цифровизации в этом году предусмотрена экономия в размере полутора миллиардов тенге.
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§ 211
Re: 1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо бланков купят миллиард планшетов..
Цыфровизация..
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§ 211
Re: 1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитывая то, что перепись делают очень бедные люди, которым вообще не платят..
А на них еще собак травят из квартир и домов..
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§ MedVed820607
Re: 1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 05.09.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть вопрос. по переписи. Смысл в ней??? какой? Есть единая база с удошниками и ИИНами. Есть база ГЦВП с инами, есть база ГАИ с ИИНами, есть ЕГОВ с иинами.
Вот своди их в одну таблицу и будет понятно кто что имеет и где работает, какой доход получает, какую национальность и прописку имеет. Что еще в переписи??? образование??? Обработай старые анкеты по ИИну и выйдет те кто был. Останется добавить тех кто появился. При получении граждансктва копию диплома прилагают блин. Вот тебе и образование. Что еще в переписи хотят узнать кол-во детей. Так у детей тоже есть ИИн и привязка в базе кто родители. Смысл в этой переписи???
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§ maxsaf
Re: 1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Смысл в этой переписи???

Отыскать тех, кто во всех базах есть, а по факту - нету.
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§ drakon
1,5 миллиарда тенге планируют сэкономить на бумаге для переписи населения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14456
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два года назад в Стране было 16 млн.
Сейчас 18 млн. Получается,что за 2 года-
родилось 2 млн. Получается,что и
грудные детишки - рожают,чтоли?... :lol:
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