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§ NG.kz
Выборы новых депутатов маслихатов вместо выбывших состоятся в Казахстане 28 октября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причинами досрочного прекращения полномочий депутатов разные: кто-то переехал на ПМЖ за пределы соответствующей административно-территориальной единицы, кто-то поступил на госслужбу, кто-то подал личное заявление об отставке.
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§ Sniper
Re: Выборы новых депутатов маслихатов вместо выбывших состоятся...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В какой маслихат меня изберут?
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§ drakon
Re: Выборы новых депутатов маслихатов вместо выбывших состоятся...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14456
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

в областные маслихаты – 12;

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32179

Цитата:
Sniper:
В какой маслихат меня изберут?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32179

Доктор,я бы тебя в Областной - избрал... :lol:
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§ Sniper
Re: Выборы новых депутатов маслихатов вместо выбывших состоятся...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,я бы тебя в Областной - избрал

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32179

Спасибо, дорогой.....приходите на выборы....ну в областной маслихат тоже неплохо...
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§ 211
Re: Выборы новых депутатов маслихатов вместо выбывших состоятся...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты уходят в акиматы..
С акиматов в казематы..
Я то думал зачем они есть вообще..
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