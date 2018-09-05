Sniper Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК #10





(Пользователи) Сообщений: 392

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:11 Все проекты вытащили буквально накануне зимы, это конечно хорошо. Наверняка, эти "технические решения" не один десяток лет пылились в столе главного инженера. Про экономическую эффективность ваших рацпредложений тоже давайте промолчим. Пока все это дойдет до стадии внедрения, еще возникнет необходимость повышения тарифов по множеству причин. И все вопросы решаются только за счет кошельков горожан. Тарифы растут даже когда ваши ТЭЦ отдыхают. Вот половина лета держать горожан без горячей воды, это да, это, конечно нонсенс. Это еще надо суметь так доработаться! Не предусмотреть 7 процентов резервных мощностей в каждой котельной. Больше ничего не говорите. Итак все понятно. Нету газа, топили всегда мазутом.