drakon Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14455

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:46 Цитата: Сергей_я:

так иди бери, в чем проблема то.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32199 так иди бери, в чем проблема то.Источник:

У меня проблем - нету. Беру и притом - бесплатно.

И не нада мне в интрнете смотреть,сколько они стоят.

И смотреть какие то Референтные страны.

Объясни,Серёга,что это за страны - такие?

Сам то - знаешь?...