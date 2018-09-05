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§ NG.kz
Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной торговли лекарствами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что сейчас некоторые "хулиганы на рынке" продают лекарства в два или даже три раза дороже оптовой цены.
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* drakon
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну накрена, Бабушкам и дедушкам,какие то Сайты нужны?
Какие то Референтные Страны? Им сегодня Лекарства - нужны... :-o
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§ Сергей_я
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.09.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Им сегодня Лекарства - нужны

так иди бери, в чем проблема то.
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* drakon
Re: Минздрав установит потолок накрутки цен для розничной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
так иди бери, в чем проблема то.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32199

У меня проблем - нету. Беру и притом - бесплатно.
И не нада мне в интрнете смотреть,сколько они стоят.
И смотреть какие то Референтные страны.
Объясни,Серёга,что это за страны - такие?
Сам то - знаешь?... ;-)
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