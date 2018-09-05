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≡ Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала 2017 года ГКП «КТЭК» за счет средств ЕБРР, правительства РК, местного бюджета и программы «Нурлы жол» проводит реконструкцию устаревших сетей и оборудования. Всего на проекты теплокомпании выделили более 6 млрд тенге.
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* Сабыр
Re: Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю,молодец новый директор. Раньше я думал по другому. Столько инноваций,ремонтов,прям по-новому задышало предприятие. Но вот то прокуратура,то тех надзор руки им выкручивают. Ребята,может дадим новой крови и мозгам делать полезное и нужное? Ну есть где-то какие-то моменты,но где без них?? Идеально ведь не бывает! Пусть работают!
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§ Сергей_я
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ребята,может дадим новой крови и мозгам делать полезное и нужное?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777745&topic_id=35438&forumid=1#777745

Наверное не делится или мало дает. А прошлый делился. Вот и вставляют палки в колеса
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§ arman_kst
Re: Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Котельную строят сейчас в Юбилейном
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§ Kairat stayer
Re: Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководящий состав проводит инновационную политику (автоматизация и переоборудование производство, энергосбережение, уменьшения потерь тепла и затрат, внедрение инновационных технологии и.т.д.). От устаревших технологии, давно надо было отходить. Как-то отмечали, что ранее прибыли в организации не было, сейчас есть, значить правильные направления выбраны. Модернизация требует затрат, но в дальнейшем окупится, главное чтобы рядовые потребители меньше платили, тем более до глобального потепления ещё далеко, в нашем регионе пока зимы суровые. В заметке указывают, что все проекты тщательно прорабатываются, просчитывается обоснованность и экономическая целесообразность, это конечно должно сказаться положительно на конечных результатах.
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§ 211
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном уже как лет 5 делают, с весня до зимы..
Батареи кипяток..
Они же и Ктеку помогали..
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§ Сергей_я
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.09.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Батареи кипяток..

это зачастую зависит не только от теплоэнергетической компании.
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§ Sniper
Re: Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что все проекты тщательно прорабатываются, просчитывается обоснованность и экономическая целесообразность, это конечно должно сказаться положительно на конечных результатах.
Профайл Послать приватное сообщение Kairat stayer

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32197

Иншалла Кайреке!!!! :lol: :-)
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§ Sniper
Re: Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В Рудном уже как лет 5 делают, с весня до зимы..
Батареи кипяток..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32197#777758

отключите совсем Мереке....тогда ему тоже будет иншалла....
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§ Гога
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора переходить на блочно-модульные и мини котельные ! Минимум потерь. У нас на 31 000 кв.метров жилья котельная 5х9 метров,вода всегда чистая.

[Исправлено: Rexyn, 05.09.2018 - 15:24]
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§ Sniper
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все проекты вытащили буквально накануне зимы, это конечно хорошо. Наверняка, эти "технические решения" не один десяток лет пылились в столе главного инженера. Про экономическую эффективность ваших рацпредложений тоже давайте промолчим. Пока все это дойдет до стадии внедрения, еще возникнет необходимость повышения тарифов по множеству причин. И все вопросы решаются только за счет кошельков горожан. Тарифы растут даже когда ваши ТЭЦ отдыхают. Вот половина лета держать горожан без горячей воды, это да, это, конечно нонсенс. Это еще надо суметь так доработаться! Не предусмотреть 7 процентов резервных мощностей в каждой котельной. Больше ничего не говорите. Итак все понятно. Нету газа, топили всегда мазутом. :-) :-( :lol: :-o :oops: :-x
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§ 211
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
отключите совсем Мереке....тогда

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777759&topic_id=35438&forumid=1&1536139322

Они у меня жеж живут все это время..
Не все, но бывало до 40ка человек..
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§ 211
Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет модернизации объектов, рассказали в КТЭК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
это зачастую зависит не только от теплоэнергетической компании.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35438&post_id=777766&order=0&viewmode=flat&pid=777765&forumid=1#777766

В Рудном то что закольцовка типа есть наверно..
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