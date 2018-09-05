Kairat stayer Re: Как планируют снижать себестоимость теплоэнергии за счет... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 179

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:46 Руководящий состав проводит инновационную политику (автоматизация и переоборудование производство, энергосбережение, уменьшения потерь тепла и затрат, внедрение инновационных технологии и.т.д.). От устаревших технологии, давно надо было отходить. Как-то отмечали, что ранее прибыли в организации не было, сейчас есть, значить правильные направления выбраны. Модернизация требует затрат, но в дальнейшем окупится, главное чтобы рядовые потребители меньше платили, тем более до глобального потепления ещё далеко, в нашем регионе пока зимы суровые. В заметке указывают, что все проекты тщательно прорабатываются, просчитывается обоснованность и экономическая целесообразность, это конечно должно сказаться положительно на конечных результатах.