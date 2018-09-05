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§ NG.kz
Полиция ищет хулигана, ударившего женщину в магазине на Центральном рынке Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники полиции через СМИ распространяют ролик, на который попал мужчина, подозреваемый в совершении преступления. 15 августа в магазине "Маяк" он из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения 34-летней женщине.
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§ bgb
Re: Полиция ищет хулигана, ударившего женщину в магазине на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4029
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.09.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Был одет в розовую футболку

гопота нынче пошла гламурная... 8-)
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§ arman_kst
Re: Полиция ищет хулигана, ударившего женщину в магазине на...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На базаре постоянно ошиваются пьяные мужики
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