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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, мои маленькие когда то утятки...
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот белый сорт..



Еще растет..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хрюшки.



И одна из них моя..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телега без коня...
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типа Немеская овчарка..
Лежит на сиденьке..



Но я не стал разубеждать родичей что это не совсем так..
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 07:46
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
О, мои маленькие когда то утятки...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13380

Эххх,Марик водоём бы им - небольшой.
Мы пацанами,уток и гсей на реку - гоняли.
Первое время - охраняли их,потом гнали домой.
Когда они привыкли,сами стали ходить на
реку и сами вечером приходили.
Их тогда никто - не тырил... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и началась - осенняя пора.

Первый - туман... :-(
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и цветы стали лучше - цвести.

Влажность воздуха - повысилась.
Сегодня утром - 100%... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это - паприка,болгарский перец.

Просто Барбара - кинула семена в
землю и за лето выросло 2 куста. Но
паприка только одна наверное - будет... :lol:
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