drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13387





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14453

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Цитата: 211:

О, мои маленькие когда то утятки...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13380 О, мои маленькие когда то утятки...Источник:

Эххх,Марик водоём бы им - небольшой.

Мы пацанами,уток и гсей на реку - гоняли.

Первое время - охраняли их,потом гнали домой.

Когда они привыкли,сами стали ходить на

реку и сами вечером приходили.

Их тогда никто - не тырил...