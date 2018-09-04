Sniper Re: Задержан руководитель "Казагрофинанс" по... #2





(Пользователи) Сообщений: 388

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 21:46 Раньше жил хорошо. Теперь будет жить лучше. Может еще понедельников своих назовет??? Эй насяльник, тебе зарплаты своей не хватало? Надо статью политическую придумать для таких хмырей. Попытка внесения смуты в народ и неверия в руководящие структуры государственной власти!!! А коррупция здесь совершенно не причем. По хозяйственной статье хочет прошмыгнуть на казенные нары.