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≡ "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его друзья пили водку", - на процессе по делу замначальника отдела Южного УВД дали показания свидетели		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его друзья пили водку", - на процессе по делу замначальника отдела Южного УВД дали показания свидетели
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела в отношении заместителя начальника отдела Южного отдела УВД Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 4 сентября. Показания давали два бармена: бывший и работающий.
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§ arman_kst
Re: "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его...
arman_kst


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Сообщений: 42
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранник выполнял свои особенности, поэтому даже если легко отделяется, необходимо совету по этике представить на увольнение данного сотрудника
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§ pro100tak
Re: "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его...
pro100tak


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Сообщений: 193
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.09.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то НГ в последних репортажах из зала суда перестала излагать прямую речь адвокатов. Они сидят там молча, что ли? Хотелось бы услышать что-нибудь из разряда про Кончиту Вурст, или про "В нем - наиглупейшие доводы, это просто картина глупости и зверства."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31720
За 2-3 похода постоянным клиентом не становятся. И при чем тут "Если бы я был в черной футолке и джинсах..."?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32189?1536078340
Сказано же, что был в верхней одежде - "ночной гость и его друзья сразу привлек его внимание, потому что все были в верхней одежде."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31850
Усенко, обратись в АП и Нур Отан. Не должны такие персонажи работать в полиции.
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* Sniper
Re: "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его...
Sniper


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Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда пьешь водку господин полицейский, надо хорошенько закусывать. Иначе можно быстро спиться до белой горячки. Не знал?
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§ arman_kst
Re: "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его...
arman_kst


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Сообщений: 42
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имелось ввиду выше, про зам.начальника, который нарушает общественный порядок, пьет, дебоширит, что в целом влияет на облик других полицейских.
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