pro100tak Re: "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его... #2





(Пользователи) Сообщений: 193

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:37 Почему-то НГ в последних репортажах из зала суда перестала излагать прямую речь адвокатов. Они сидят там молча, что ли? Хотелось бы услышать что-нибудь из разряда про Кончиту Вурст, или про "В нем - наиглупейшие доводы, это просто картина глупости и зверства."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31720

За 2-3 похода постоянным клиентом не становятся. И при чем тут "Если бы я был в черной футолке и джинсах..."?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32189?1536078340

Сказано же, что был в верхней одежде - "ночной гость и его друзья сразу привлек его внимание, потому что все были в верхней одежде."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31850

Усенко, обратись в АП и Нур Отан. Не должны такие персонажи работать в полиции.