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≡ Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей области за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохтехники и оборудования.
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§ arman_kst
Re: Задержан руководитель "Казагрофинанс" по...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На откатах надо ловить чиновников, чтобы не воровали и боялись
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* Sniper
Re: Задержан руководитель "Казагрофинанс" по...
Sniper


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Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше жил хорошо. Теперь будет жить лучше. Может еще понедельников своих назовет??? Эй насяльник, тебе зарплаты своей не хватало? Надо статью политическую придумать для таких хмырей. Попытка внесения смуты в народ и неверия в руководящие структуры государственной власти!!! А коррупция здесь совершенно не причем. По хозяйственной статье хочет прошмыгнуть на казенные нары. 8-) :-o :oops: :-P :-x
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* Sniper
Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек решил прикупить в КХ новый комбайн или трактор. Бегает по коридорам, собирает сотни бумажонок. Получает раз за раз отказ в получении льготного кредита. И никак не может понять, что нужно приложить к бумагам конвертик с деньгами. Желательно меченными. С надписью - взятка. 8-) :-x :-x :-x
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§ Солнышко
Re: Задержан руководитель "Казагрофинанс" по...
Солнышко


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Сообщений: 1253
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 05.09.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного не пойму зачем было шоу возле рынка то устраивать? Взяли бы в кабинете тихо-мирно. Судя по выложенным на капот вещам, то чет не сильно богато жил человек. :-)
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* Sniper
Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
не сильно богато жил человек.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777731&topic_id=35431&forumid=1#777731

почему так мрачно, жил?..... просто конскую ляжку решил сразу на месте прикупить на бешбармак с халявных денег.
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§ Обликоморале
Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области
Обликоморале


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Сообщений: 5966
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.09.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
не сильно богато жил человек

Коль не жил бохато \ в чем я лично сомневаюсь \ , так не надо было и начинать. :lol:
Пора, давно пора перенимать политику китайских властей в отношении взяточников и коррупционеров.
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* Sniper
Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 12:12
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