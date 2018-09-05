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§ NG.kz
Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об уничтоженных клумбах во дворе дома по адресу пр. Абая, 54 сообщила Любовь Николаевна. Свое сообщение она дополнила видео, демонстрирующее разбросанные по двору цветы и землю.
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* Sniper
Re: Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает...
Sniper


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Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад, на Досжанова, один негодяй с утра пораньше хорошенько вымазал замки и ручки входной подъездной двери человеческим калом. Фронтовики и ветераны труда вышли на парад 9 мая. И схватились за ручки!!! Никакого расследования не было. Участковый даже не пришел. Подумаешь, люди опоздали на полчаса на мероприятие.
- может, расследуете и это преступление? Политикой попахивает. Издевательство над ветеранами ВОВ.
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§ olegggon
Re: Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.09.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо награду за поимку этих хулиганов объявить😀.Местные алкаши сдадут, они всё знают.
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* Sniper
Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает полиция
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
адо награду за поимку этих хулиганов объявить😀.Местные алкаши сдадут, они всё знают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777732&topic_id=35437&forumid=1#777732

В суд пойдете с показаниями алкашей? Участковый должен знать свой контингент, это же хлеб насущный.
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* Sniper
Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает полиция
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например, наш форумчанин в молодости Мереке Заканович, у которого трубы с утра горят, решил поживится совхозными отрубями. А местный Анискин, ему уже засаду приготовил. Где Меке будет ворованное сбрасывать своему дяде ГСС, и в дежурный магазин побежит за догонялкой.
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§ maxsaf
Re: Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает...
maxsaf


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Сообщений: 96
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то наверное не успел доллары купить, а теперь злобу вымещает :-o
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§ olegggon
Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает полиция
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.09.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
В суд пойдете с показаниями алкашей? Участковый должен знать свой контингент, это же хлеб насущный.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777732&topic_id=35437&forumid=1#777732%3C/div%3E


Почему сразу в суд, сначала установить нужно кто это сделал. Тут как раз нужны показания свидетелей. И что, алкаши не люди что ли?
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* Sniper
Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает полиция
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.09.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Тут как раз нужны показания свидетелей. И что, алкаши не люди что ли?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777738&topic_id=35437&forumid=1#777738

Я работал в автобазе. Местный хожайн объявил премию за раскрытые кражи c автомобилей. Знаете, помогло. Потянулся народ с доносами. Начали премии получать стукачи. И вместе с ворами водку распивать. А как иначе вытащишь свою зарплату? ))))))
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