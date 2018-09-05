Sniper Хулиганов, уничтоживших клумбы в Костанае, разыскивает полиция #7





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:14 Цитата: olegggon:

Тут как раз нужны показания свидетелей. И что, алкаши не люди что ли?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777738&topic_id=35437&forumid=1#777738 Тут как раз нужны показания свидетелей. И что, алкаши не люди что ли?Источник:

Я работал в автобазе. Местный хожайн объявил премию за раскрытые кражи c автомобилей. Знаете, помогло. Потянулся народ с доносами. Начали премии получать стукачи. И вместе с ворами водку распивать. А как иначе вытащишь свою зарплату? ))))))