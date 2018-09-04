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§ NG.kz
Памятник батыра снесли в Карабалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил пользователь oralbekov_17 в своем аккаунте Instagram. Памятник батыра был посвящен «550-летию казахского Ханства».
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§ Алиса
Re: Памятник батыра снесли в Карабалыке
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.09.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на его место поставят другого батыра, из более надежного материала,

а вы сами не понимаете, что это всё показатель "уважения" истории. Мода ставить своих родственников (иначе не объясняю).
Неважно что был батыр (даже не Ленин!!!!) , надо своего батыра поставить - родственника, видимо)))) А через время и "нового" батыра снесут и очередного поставят... Смешно!!!! Но и показательно!!!!
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§ alex_60
Памятник батыра снесли в Карабалыке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо поставить огромную квадратную плиту.
назвать- памятник батырам.
и на плите писАть-
батыр такой то,жил когда , ну или неизвестно,или примерно дата.
кто захотел еще вписать ,всегда пожалуйста.
Ну как звезды на аллее славы в голливуде.
и все будут довольны.
не бесплатно конечно.
чем больше почитают своего батыра, тем больше взнос.
и отмечать звездочками,или другим знаком, напротив имени,
насколько сильно они почитают своего родича.

[Исправлено: alex_60, 04.09.2018 - 21:23]

[Исправлено: alex_60, 04.09.2018 - 21:27]
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§ arman_kst
Re: Памятник батыра снесли в Карабалыке
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батыров надо за свой счёт ставить
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§ MedVed820607
Re: Памятник батыра снесли в Карабалыке
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 05.09.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно? как это они обещали потавить его в другой расон если так снесли№ Его же уже не собрать
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