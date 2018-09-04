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Куратор темы: лимон
§ Sniper
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 22:21
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так как я по натуре замкнутый, мне не просто дается даже знакомство

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777694&topic_id=35415&forumid=2&1536079897

Да кто из нас не замкнутый..
Я например тоже, никогда за ними не гоняюсь, проблема просто огромнейшая..
Однако ходил по кабакам, даже ради этого в такси был, начал общаться со многими как то от скуки что ли..
И представь себе, везде есть выбор и он огромен просто..
Сам не ожидал раньше такого, но я то смазливенький, девчонки бегать сами начинали, от 17ти и старше..
С детишками которые, от них отбоя просто нет, ели у тебя есть ребенок, то можно сразу..
И дочь судьи и дочь замакима были, просто я не подпускал к себе тех, кто зарабатывает больше меня, бухать с ними бухал..
Девчонка 17 лет. .
Точнее две их было, тогда как мне уже под 40..
С одной три года оттарабанил и вот она, думая что мне 35 , уже позвала в гости к родителям..
А мне то было уже наверно 41..
Я ей сказал нет, найди молодого..
До сих пор думаю, наверно зря так..
Одна в 21, я ее довез до ее деревни, а оказалось она меня с родоками познакомила..
Мне тогда 37 вроде было..
Деревня Докучаево, блин, я не стал брать телефоны, она меня искала практически 2 года..
Думаю мой поступок очень жесток был..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другая..
Так же меня позвала довезти..
До деревни около города одной..
Брат у нее переводчик у французкого посла, сестра замужем за какого то с министерства..
Гоняют по всяким странам..
А оказывается она меня с родоками познакомила..
Вот девченки то..
Но ей уже 26 было..
И еще семеро братьев всяких..
Наверно тогда я был не готов..
Что это, наверно Замкнутость..
Их проклятья наверно так на меня ополчились, что я так и остался один у разбитого корыта практически..
4 года ни с кем..
Яжеж гордый, тоже видимо замкнутый и только форум НГ помогал, но иногда я хотел чтобы меня выкинули отсюда и чтобы я вновь увидел Свет..
Да уш..
И вот когда чуть не откочурился в первый раз, потом во второй.., тогда только понял, какая накрен гордость и замкнутость, все, жизнь прошла, нужно просто..
Сейчас она беременна..
Тут два варианта, не нужно допускать до последнего как я..
Или всему свое время, что я разумеется предполагал, но эта беготня за последним вагоном очень опасна и жестока..
Дальше, если не смог впрыгнуть, только смерть..
Так что решать нужно сейчас..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню как впервые, мне 21, ей 16 или 17, девятиклассница, нас жестко познакомили взрослые..
Она была меня немного выше..
Это задело меня, я же мушчинка, напился, перелез через шиферный высоченный забор и пошел спать..
Она потом в 17твышла замуш, потом в 21, потом еще...
Нарожала штук 7 детей, спилась..
Сейчас вроде в отходке..
Что интересно, я чуть не женился на ее дочери..
Но то другая история..
Прям какая то Санта Барбара..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот что тут самое Зло, так это тырнет..
Манит ранит обжигает..
И туманит и туманит, смерть тебе желает...
Разумеется не физическую, а реальную..
И ты поверив в тырнет, начинаешь верить во всякие Чудеса, что он поможет тебе..
Нет..
Он просто затянет тебя в свою пучину тысяч мнений, но тебе он не поможет..
Так что надеяться на какие то мнения, в том числе и на мое, просто глупо..
Нужно просто изучить некоторый опыт прямого так сказать назначения, остальное к чертям вместе с интернетом и форумом..
Если ты замкнут, то ты прежде в его Личность, а не какое то коллективное существо так сказать..
Действовать исходя из того, что тебе сказали не знакомые людишки, надеюсь не станешь..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас пересматриваю мельком фильм Хаос..
Дело не в нем..
Так вот, там такая фраза - Если зайдешь в тупик, вернись к своему Началу..
Тоже имеет смысл..
Может стоит остановиться, осмотреться, вернуться к самому себе, откуда ты как говориться произошел?
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§ Обликоморале
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5965
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.09.18 - 05:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
НУ как так?

Я только совет дал. Психологическую помощь не оказываю. :-P Да и не имею на это право, умения и прочего.Цитата:
лимон:

Никто тебе фиктивные не предлагает и здоровья для тоже. Поступай так, как ты это состояние\любовь=влюбленность\ понимаешь. Именно это отвлечет тебя от глупых мыслей, действий и угнетенного состояния. Оглянись вокруг. И выбери объект\ это я сухим языком выражаюсь\ своего увлечения, симпатии и действуй. Пусть не все получится с первого разу. Но это лучше, чем сидеть и самому себе мозг хавать. Соберись, расставь приоритеты и просто сделай шаг своему будущему на встречу. Никто тебе не поможет, кроме тебя самого. Удачи.
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