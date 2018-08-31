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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я прошу, хоть ненадолго..
Грусть моя, ты покинь меня,
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому
Отсюда к родному дому..

Тут уже кто к кому привык..
Я например к Муслиму ближе..
Все думал как там со словом "ненадолго", оказывается ударение на А идет..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного порывшись сегодня в другом гараже, откопал мою старую добрую мафынку..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с днем Первого сентября..



Сегодня помог американскому гражданину..
Найти айфон в неизвестно каком такси затерянном..
И как полагается, нашел..
Нашли работницу такси только минут 40 назад в частном секторе..
Я вот как то не верил что смогу..
Может мне в сыщики податься..
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6161
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.09.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя только началась,а у людей уже пятница.
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.09.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а у людей уже пятница.

ну может они год попутали? :-o :oops:

ту вот нашла что мужика беременного в стране нашли )))))
Цитата:
В Усть-Каменогорске врачи диагностировали у одного из пациентов-мужчин беременность. Причиной стала невнимательность врача-нефролога, передает корреспондент Tengrinews.kz.


https://tengrinews.kz/events/kazus-beremennostyu-mujchinyi-obyyasnili-vrachi-ust-352928/

реально в больницу идти страшно . Уже сама сталкивалась прошлый год с подобным: показатели пациентки , которую принимала медсестра мне врач приписала и удивлялась как это за 15 минут резкие скачки показателей выявились. Я промолчала, не стал ей тыкать носом - вроде врач не молодая (и не старая - в самом расцвете сил), но больше я к ней ни ногой, лучше платного найти.
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
нашла что мужика беременного в стране нашли )

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777706&topic_id=29403&forumid=2&1536083444

Я по авторадио сегодня слушал и так и не понял, у него девочка или малшык?
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.09.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
у него девочка или малшык

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777711&topic_id=29403&forumid=2#777711

почки у него нашли- это точно, а беременность - как побочка, видимо пошла 8-) :lol: :lol:
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
почки у него нашли- это точно,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777712&topic_id=29403&forumid=2&1536084301

Господи...
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