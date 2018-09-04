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§ NG.kz
Цены на продукты снизились, на лекарства выросли - Сулейменов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране выросли цены на авиа- и ж/д билеты, на бензин и лекарства, а на продукты питания, в основном, подешевели. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменовэ
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* 211
Re: Цены на продукты снизились, на лекарства выросли -...
211


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Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Цены на продукты снизились, потому что снизилось качество продуктов, тот же хлеб..
Во что он превратился?
В какой то сгусток плесени на второй день..
Или в какой то там крахмал или еще что то, который не портится годами..
Совсем как домашнее млеко и сметанка..
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* 211
Re: Цены на продукты снизились, на лекарства выросли -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куры?
Накачали им три кг копеешного силикона на тушку и понизили в цене, в переходе на КГ..
Это что, реальное понижение?
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* 211
Цены на продукты снизились, на лекарства выросли - Сулейменов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чай, соки всякие, то же млеко..
Упаковку сделали не 500 грамм по чаю, а 420, по маслу не литр а 970грамм и тд и тп..
Соки особенно..
Естественно стали продавать немного дешевле, это если с Акциями..
А на самом деле то как?
Да те же макароны много раннее..

[Исправлено: 211, 04.09.2018 - 23:48]
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