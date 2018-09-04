211 Re: Цены на продукты снизились, на лекарства выросли -... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4256

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:40 Хех..

Цены на продукты снизились, потому что снизилось качество продуктов, тот же хлеб..

Во что он превратился?

В какой то сгусток плесени на второй день..

Или в какой то там крахмал или еще что то, который не портится годами..

Совсем как домашнее млеко и сметанка..