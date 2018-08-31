Сегодня помог американскому гражданину.. Найти айфон в неизвестно каком такси затерянном.. И как полагается, нашел.. Нашли работницу такси только минут 40 назад в частном секторе.. Я вот как то не верил что смогу.. Может мне в сыщики податься..
реально в больницу идти страшно . Уже сама сталкивалась прошлый год с подобным: показатели пациентки , которую принимала медсестра мне врач приписала и удивлялась как это за 15 минут резкие скачки показателей выявились. Я промолчала, не стал ей тыкать носом - вроде врач не молодая (и не старая - в самом расцвете сил), но больше я к ней ни ногой, лучше платного найти.
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