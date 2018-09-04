211 Re: В Костанае прошел первый чемпионат области по пляжному самбо #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4256

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:33 Пляжное впервые слышу..

Но с тех пор как я откуда то взял книгу по Самбо в 6м классе, ч начал занимать призовые места по борьбе в Камышнинском районе, но первое никогда..

А вот в Пединституте тренер на мне, как самом техничном отрабатывал и поксзывал приемы по самбо..

Ну а впервые.

Это были учения на сарае на соломе зимой, за стогом ее, соломы под светящим солнцем, год был примерно 1982..