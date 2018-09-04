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§ NG.kz
В Костанае прошел первый чемпионат области по пляжному самбо
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открытый областной турнир по самбо в непривычном для многих костанайцев пляжном варианте прошел в воскресенье, 2 сентября, на берегу реки Тобол. Для Казахстана этот раздел не является открытием, у нас есть даже чемпионы мира по пляжному самбо.
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* 211
Re: В Костанае прошел первый чемпионат области по пляжному самбо
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пляжное впервые слышу..
Но с тех пор как я откуда то взял книгу по Самбо в 6м классе, ч начал занимать призовые места по борьбе в Камышнинском районе, но первое никогда..
А вот в Пединституте тренер на мне, как самом техничном отрабатывал и поксзывал приемы по самбо..
Ну а впервые.
Это были учения на сарае на соломе зимой, за стогом ее, соломы под светящим солнцем, год был примерно 1982..
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