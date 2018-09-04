/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Задержан руководитель "Казагрофинанс" по Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33591
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей области за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохтехники и оборудования.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Задержан руководитель "Казагрофинанс" по...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На откатах надо ловить чиновников, чтобы не воровали и боялись
Профайл

§ Sniper
Re: Задержан руководитель "Казагрофинанс" по...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше жил хорошо. Теперь будет жить лучше. Может еще понедельников своих назовет??? Эй насяльник, тебе зарплаты своей не хватало? Надо статью политическую придумать для таких хмырей. Попытка внесения смуты в народ и неверия в руководящие структуры государственной власти!!! А коррупция здесь совершенно не причем. По хозяйственной статье хочет прошмыгнуть на казенные нары. 8-) :-o :oops: :-P :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 1
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх