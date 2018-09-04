alex_60 Памятник батыра снесли в Карабалыке #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1144

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:12 надо поставить огромную квадратную плиту.

назвать- памятник батырам.

и на плите писАть-

батыр такой то,жил когда , ну или неизвестно,или примерно дата.

кто захотел еще вписать ,всегда пожалуйста.

Ну как звезды на аллее славы в голливуде.

и все будут довольны.

не бесплатно конечно.

чем больше почитают своего батыра, тем больше взнос.

и отмечать звездочками,или другим знаком, напротив имени,

насколько сильно они почитают своего родича.



[Исправлено: alex_60, 04.09.2018 - 21:23]



[Исправлено: alex_60, 04.09.2018 - 21:27]