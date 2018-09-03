Алиса Есть ли уголок психологической помощи на форуме? #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4329

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:09 Цитата: Victor Yang:

Профессиональный психолог



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777597&topic_id=35415&forumid=2&1535990045 Профессиональный психологИсточник:

Виктор, проблема в том, что психолога профессионального найти сложно.

Немного сталкивалась с этим вопросом: знаю некоторых психологов - просто знаю, не контактировала!!!! Подруга как-то обращалась к психологу - больше ни ногой))) - сама пытается решить теперь.

Одна мадам была в городе - заявляла себя психологом, а у самой с психикой не в порядке - амбиций выше крыши))))

У меня есть знакомая - профессиональный психолог, общаюсь периодически с ней (по дружески, не по проблемам) ))) Но порой и она не творит чудес - и не стыдится признать это. Таких мало.

Одного психолога видела - точнее слушала лекцию: специализируется на психологии семьи, при этом сам в разводе))))

Для себя я сделала вывод: ни к одному ( во всяком случае, местному) психологу на прием не пойду - как бы херово мне не было!!! Проще , как сказано, самому почитать книги - поразмыслить над ними и что-то для себя адаптировать. Другое дело - надо знать что читать, т.к. пишущих псевдопсихологов тоже развелось. А еще под ними можно перепутать всяких Правдиных и т.д.

Моя знакомая психолог сама порой оказывается в затруднительных ситуациях и не всегда находит легко решение проблем. Сама порой обращается к своей бывшей коллеге, берет советы, чему-то учится и т.д. Но таких единицы!!!!!



[Исправлено: Алиса, 03.09.2018 - 22:11]