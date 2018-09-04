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≡ "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его друзья пили водку", - на процессе по делу замначальника отдела Южного УВД дали показания свидетели		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его друзья пили водку", - на процессе по делу замначальника отдела Южного УВД дали показания свидетели
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33590
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела в отношении заместителя начальника отдела Южного отдела УВД Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 4 сентября. Показания давали два бармена: бывший и работающий.
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§ arman_kst
Re: "Меня попросили не говорить, что Ельтузеров и его...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранник выполнял свои особенности, поэтому даже если легко отделяется, необходимо совету по этике представить на увольнение данного сотрудника
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