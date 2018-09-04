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§ NG.kz
Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в аптеках Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея пришла к нам из Астаны. В Костанайской области сортировать и утилизировать лекарственные препараты с истекшим сроком годности будут впервые. Деньги на этот проект выделило государство - 1,7 млн тенге.
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§ 211
Re: Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно я выкинул пол пакета просрочки..
Считаю что нужно выкидывать в мусорки.
Тем более бомжам трудно покупать лекарства, пусть хоть в мусорках находят себе хоть что то..
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§ Sniper
Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в аптеках Костаная
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тем более бомжам трудно покупать лекарства, пусть хоть в мусорках находят себе хоть что то.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777664&topic_id=35429&forumid=1#777664

хоть, какая то от тебя польза людям.....можешь же, когда захочешь))))))
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§ Сыкымы
Re: Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.09.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом будет как с цветными урнами на остановках - все в одну кучу на машину и по новой сортировать уже на полигоне.
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§ Sniper
Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в аптеках Костаная
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Потом будет как с цветными урнами на остановках - все в одну кучу на машину и по новой сортировать уже на полигоне.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777671&topic_id=35429&forumid=1#777671

специально заглянул возле ЦУМа в такую урну. Изобретателен наш народ. Накидали во все отсеки окурки и бычки. Теперь самое главное. ПОРОВНУ!!!!
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§ 211
Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в аптеках Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
специально заглянул возле ЦУМа в такую урну.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777673&topic_id=35429&forumid=1#777673

Не сочиняй Шнипер, а иначе как понимать что ты в мусорках ковыряешься?
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